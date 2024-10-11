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Специалисты прогнозируют, что Samsung выпустит около 22 млн единиц Galaxy S25 к середине 2025 года
На долю Galaxy S25 Ultra будет приходиться половина от общего объёма.

Компания Samsung представит свою новую линейку смартфонов Galaxy S25 только через несколько месяцев, но выпуск комплектующих для флагманских моделей запущен уже некоторое время назад, а общий объём смартфонов новой серии к середине следующего года должен составить 22 млн единиц, что следует из отчёта южнокорейского издания The Elec, основанного на прогнозе производственного плана, пишет сайт Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что из суммарного производственного объёма в 22 млн экземпляров на долю стандартной модели Galaxy S25 будет приходиться около 6 млн единиц, Galaxy S25+ планируется выпустить около 4 млн штук, а Galaxy S25 Ultra с 11 млн экземпляров составит половину от всего объёма новой линейки, что отражает ставку Samsung на Ultra-версию.

Как утверждает ряд информаторов, смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra будет обладать заметными обновлениями по сравнению с моделью предшествующего поколения и получит усовершенствованную камеру, изменённый дизайн с закруглёнными углами и топовый чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

При производстве моделей Galaxy S25 и Galaxy S25+ компания Samsung может отказаться от собственного чипа Exynos 2500, что, как сообщают некоторые источники, связано с проблемами, связанными с выходом нового чипсета в срок, отдав предпочтение SoC MediaTek Dimensity 9400.

Кроме того, смартфону Samsung Galaxy S25 Ultra приписывается наличие 6.9-дюймового экрана, а моделям Galaxy S25+ и  Galaxy S25 — дисплеев с диагональю 6.7 и 6.2 дюйма соответственно.

Также в отчёте упоминается Galaxy S25 FE (Fan Edition), который должен дебютировать в следующем году и может получить целый ряд улучшений, в том числе более тонкий корпус и усовершенствованную камеру.

#samsung #galaxy s25
Источник: neowin.net
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