Компания Samsung представит свою новую линейку смартфонов Galaxy S25 только через несколько месяцев, но выпуск комплектующих для флагманских моделей запущен уже некоторое время назад, а общий объём смартфонов новой серии к середине следующего года должен составить 22 млн единиц, что следует из отчёта южнокорейского издания The Elec, основанного на прогнозе производственного плана, пишет сайт Neowin.
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Сообщается, что из суммарного производственного объёма в 22 млн экземпляров на долю стандартной модели Galaxy S25 будет приходиться около 6 млн единиц, Galaxy S25+ планируется выпустить около 4 млн штук, а Galaxy S25 Ultra с 11 млн экземпляров составит половину от всего объёма новой линейки, что отражает ставку Samsung на Ultra-версию.
Как утверждает ряд информаторов, смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra будет обладать заметными обновлениями по сравнению с моделью предшествующего поколения и получит усовершенствованную камеру, изменённый дизайн с закруглёнными углами и топовый чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.
При производстве моделей Galaxy S25 и Galaxy S25+ компания Samsung может отказаться от собственного чипа Exynos 2500, что, как сообщают некоторые источники, связано с проблемами, связанными с выходом нового чипсета в срок, отдав предпочтение SoC MediaTek Dimensity 9400.
Кроме того, смартфону Samsung Galaxy S25 Ultra приписывается наличие 6.9-дюймового экрана, а моделям Galaxy S25+ и Galaxy S25 — дисплеев с диагональю 6.7 и 6.2 дюйма соответственно.
Также в отчёте упоминается Galaxy S25 FE (Fan Edition), который должен дебютировать в следующем году и может получить целый ряд улучшений, в том числе более тонкий корпус и усовершенствованную камеру.