Кроме того, программа позволяет использовать локальную учётную запись.

Новая версия утилиты для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей Rufus получила новые функции, позволяющие устанавливать Windows 11 24H2 в обход существующих требований Microsoft, сообщает издание Neowin.

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Недавно компания Microsoft обновила страницу официальной поддержки, добавив рекомендации по приобретению новых ПК при переходе с Windows 10 на Windows 11, так как новая версия ОС имеет более жёсткие требования к комплектующим. Кроме того, при установке Windows 11 софтверный гигант настойчиво рекомендует использовать учётную запись Microsoft вместо локальной.

Версия утилиты Rufus 4.6 Beta позволяет обходить данные ограничения при установке обновления Windows 11 24H2, а также получает ряд улучшений и исправлений, в том числе улучшенную проверку отозванных загрузчиков UEFI для поддержки Linux SBAT, Windows SVN и cert DBX, добавление часового пояса в репликацию региональных параметров, а также устранение ошибок при попытке записи сжатых образов VHD и вызове утилиты из командной строки PowerShell. Кроме того, пароли локальных учётных записей устанавливаются без истечения срока действия по умолчанию.

Отмечается, что в связи с тем, что Windows 11 24H2 отличается от предыдущих версий требованием поддержки CPU наборов инструкций SSE4.2 и PopCnt, ноутбуки и ПК со старыми процессорами не смогут обойти данное ограничение даже с Rufus.