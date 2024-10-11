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Microsoft признаёт появление чёрных экранов и зависаний в Windows 11 на ПК со старыми видеокартами
Компания обещает устранить проблемы в следующих обновлениях.

Последние выпуски предварительных версий Windows 11 принесли не только ряд исправлений и новых функций, но и добавили несколько ошибок, в том числе появление чёрных экранов и зависаний на ПК со старыми графическими адаптерами, что признаёт и компания Microsoft, пишет издание Neowin.

Источник фото: NotebookCheck

Как отмечает Microsoft в своём сообщении, посвящённом сборке Windows 11 27723, некоторые участники программы предварительной оценки столкнулись с зависанием системы на чёрном экране с последующим отсутствием реакции на действия пользователей, а также ошибками GPU в Диспетчере устройств и их неправильной работой.

Подобные проблемы наблюдаются в предварительной сборке Windows 11 27723 у владельцев старых видеокарт Nvidia, таких как GeForce GTX 970, Quadro K620 и других.

Официального решения данного вопроса в настоящий момент не существует, поэтому для устранения проблемы рекомендуется откатиться к предыдущей сборке, загрузившись в режиме Windows Recovery и удалив сборку 27723, а после загрузки системы не забыть приостановить обновление в Центре обновления Windows в целях предотвращения повторной загрузки проблемной сборки.

Компания Microsoft сообщила, что работает над решением данной проблемы, а исправление должно появиться в предстоящих обновлениях, но точной даты не предоставляет.

#microsoft #windows 11
Источник: neowin.net
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