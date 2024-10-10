Новинка получит более скоростную память по сравнению с предшественницей.

Компания Nvidia работает над видеокартами следующего поколения GeForce RTX 5000, информация о которых продолжает появляться в сети Интернет — если ранее предполагалось, что в январе следующего года будут представлены только топовая и субфлагманская модели, то новая утечка указывает и на презентацию видеокарты среднего класса, сообщает издание TechSpot.

Источник фото: PCGamesN

Как утверждает информатор harukaze5719, помимо моделей GeForce RTX 5090 и RTX 5080, на выставке CES 2025, которая пройдёт в начале января следующего года, Nvidia представит и GeForce RTX 5070.

Ожидается, что модель среднего класса GeForce RTX 5070 получит 12 ГБ видеопамяти, что не слишком впечатлит геймеров в связи с растущими требованиями современных игр, но скорость VRAM будет значительно выше предшественницы благодаря новой памяти GDDR7, достигающей показателя 28 Гбит/c.

Также новинка будет оснащена 192-битной шиной и графическим процессоров GB205 с максимальным количеством ядер CUDA, составляющим около 6400 штук, но видеокарта вряд ли получит полный чип, а сведений о точном числе ядер новой модели в настоящий момент не предоставляется. TBP видеоадаптера составит 250 Вт, что на 50 Вт выше модели предшествующего поколения, RTX 4070.

Видеокарте GeForce RTX 5080 приписывается наличие 10 752 ядер, 16 ГБ памяти GDDR7 32 Гбит/c, 256-битной шины и TBP на уровне 400 Вт. Более ранние утечки также указывали на выпуск модификации с 24 ГБ VRAM.

Флагманская модель, GeForce RTX 5090, как утверждается, будет оснащена графическим процессором с 21 760 ядрами, 32 ГБ памяти GDDR7 28 Гбит/c и 512-битной шиной. TBP новинки будет достигать 600 Вт.

Ожидается, что GeForce RTX 5090 и RTX 5080 не получат конкурентов от Intel и AMD, а вот RTX 5070 будет противостоять моделям данных компаний.