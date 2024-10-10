Ущерб, причинённый данными действиями, составил 3 млн рублей.

Сети 5G активно внедряют во всём мире, но некоторые жители не рады прогрессу и активно ему противодействуют — в частности, в начале октября в российском селе Ташбулатово Абзелиловского района в очередной раз была выведена из строя вышка сотовой связи, пишет издание CNews, ссылаясь на материалы сайта «Башинформ» и телеканала UTV.

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Сообщается, что неустановленные граждане сумели открутить у основания вышки, принадлежащей сотовому оператору T2 (Tele2), крепёжные болты, в результате чего она рухнула на ЛЭП. Общий ущерб от данных действий оценён в три миллиона рублей.

Как отмечают источники, знакомые с данной темой, инцидент может быть связан с расположением вышки в непосредственной поблизости к населённому пункту Ташбулатово, находящемуся в Башкирии. Несколько лет назад похожее происшествие уже происходило возле этого же села, чему предшествовало недовольство местных жителей, опасающихся вреда здоровью от излучения 5G-сетей. Похожие сообщения от граждан были замечены и в сети Интернет.

Ранее в правительстве уже сообщали о том, что не все жители благосклонно относятся к установке оборудования сотовых операторов и выводят его из строя в связи с боязнью источников электромагнитного излучения. При этом отмечается, что базовые станции не несут какого-либо вреда здоровью, так как проходят все необходимые проверки контролирующими органами.

Борьба с вышками сотовой связи наблюдается не только в ряде регионов России, но и за рубежом, в частности, в Великобритании, где случаи вывода из строя оборудования сотовых операторов происходили ещё в 2020 году.