Устройство сможет изменять угол наклона в зависимости от положения пользователя.

Крупные производители развивают концепцию складных смартфонов, предлагая более смелые идеи, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей — совсем недавно Huawei представила первый в мире смартфон с тройным складыванием, а сегодня стало известно о патенте Motorola, который описывает складное устройство с оригинальным механизмом регулировки шарнира.

Motorola Razr 50. Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание 91mobiles, в патентной базе данных США размещён патент компании Motorola на новый механизм шарнира складного устройства, который, как предполагается, позволит отслеживать движения пользователей и автоматически регулировать угол наклона.

В патенте, названном «Автономное управление форм-фактором складного мобильного устройства», указывается, что механизм автоматической регулировки шарнира будет использовать специальные материалы, изменяющие форму, и небольшие двигатели для движения шарнира, что позволит изменять угол наклона в зависимости от положения пользователя.

Источник фото: 91mobiles

Отмечается, что для реализации данной идеи устройство должно быть снабжено специальным чипом, позволяющим анализировать положение пользователя и управлять механизмом положения шарнира, для чего будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, при производстве шарнира будут применяться сплавы с эффектом памяти, что позволит ему менять форму при воздействии тепла, а для его линейного перемещения будут задействованы линейные резонансные приводы. Для отслеживания положения пользователя будет использоваться камера, которая сможет автоматически держать владельца устройства в поле зрения.

Предполагается, что такая конструкция позволит обладателю складного смартфона не беспокоиться о регулировке необходимого угла наклона, а также обеспечит идеальный угол обзора для удобства пользователя.