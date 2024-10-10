В среднем при использовании CPU Linux опередила Windows на 14%.

Хотя большинство пользователей по всему миру отдаёт предпочтение Windows, в некоторых случаях Linux более предпочтителен, что и было продемонстрировано изданием Phoronix, журналисты которого сравнили возможности двух семейств ОС на примере процессора Intel Lunar Lake, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: Intel/Pixabay

Тесты проводились на ноутбуке ASUS Zenbook S 14 с процессором Intel Core Ultra 7 256V под управлением Windows 11 и Ubuntu 24.10 Linux.

Согласно результатам тестов, Linux оказался в среднем на 14% быстрее Windows 11, а наибольшее превосходство было продемонстрировано в 3Д-рендеринге Blender Fishy Cat и Junkshop, где система под управлением ОС Ubuntu справилась с задачей на 20% быстрее по сравнению с Windows 11.

Кроме того, ОС Linux удалось заметно оторваться от Windows 11 в кодировании аудио и видео, а также при использовании движка трассировки лучей Intel OSPRay, а вот в Open Image Denoise 2.3 от Intel выигрыш был крайне незначительным.

В ряде случаев Windows 11 удалось незначительно обогнать Ubuntu 24.10 — в частности, в 7-Zip ОС от Microsoft была впереди на 1.2%.

Если производительность процессорных ядер Core Ultra 7 256V в Linux по сравнению с Windows впечатляет, то быстродействие встроенного GPU Intel Xe2 разочаровывает — в некоторых сценариях Windows 11 опережал Ubuntu 24.10 в 2-3 раза.

Тесты Phoronix демонстрируют, что в целом ряде сценариев Ubuntu 24.10 Linux оказывается более выгодным вариантом для системы с Core Ultra 7 256V по сравнению с Windows 11, но не в случае использования встроенного графического процессора — в данном направлении Intel предстоит ещё немало работы по оптимизации.