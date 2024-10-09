Различия есть и между моделями новой линейки.

Компания Samsung работает над своей новой линейкой смартфонов Galaxy S25, планируя представить новинки в начале следующего года, но компоненты устройств находятся в производстве уже сейчас, что позволило информатору Ice Universe опубликовать в сети Интернет реальную фотографию, демонстрирующую дизайн трёх моделей предстоящей серии, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как видно на изображении, смартфоны Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra обзаведутся более тонкими рамками по сравнению с моделями предшествующего поколения. Также заметно, что углы корпуса Ultra-версии имеют меньший радиус скругления по сравнению с остальными представителям линейки.

Ранее информатор сообщал, что рамки Galaxy S25 Ultra будут на 0.2 мм меньше по сравнению с Galaxy S24 Ultra, а дисплей новинки будет соответствовать 6.9-дюймовому экрану iPhone 16 Pro Max.

Предполагается, что модели Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25+ получат чипсет Exynos следующего поколения, а Galaxy S25 Ultra обзаведётся чипом Snapdragon 8 Gen 4, хотя ряд источников утверждает, что Samsung может не успеть выпустить Exynos 2500 в требуемые сроки, поэтому компании придётся использовать SoC Qualcomm во всех моделях предстоящей линейки.

Кроме того, Galaxy S25 Ultra приписывается наличие 16 ГБ оперативной памяти, в то время как Galaxy S25 и Galaxy S25+ могут ограничиться лишь 12 ГБ ОЗУ.

Ожидается, что официальная презентация смартфонов серии Galaxy S25 состоится в начале следующего года.