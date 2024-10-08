Кроме того, новинка получит батарею на 5200 мА·ч.

Компания Honor работает над своим новым смартфоном Honor X7c в модификациях 4G и 5G, который станет преемником модели Honor X7b — издание 91mobiles публикует изображения и характеристики глобальной 4G-версии предстоящей новинки.

Смартфон Honor X7c 4G получит 6.77-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1610x720 точек, частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 261 PPI и соотношением сторон 20.1:9, чипсетом Qualcomm Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Новинка будет оснащена плоским дисплеем с вырезом для селфи-камеры, корпусом со скруглёнными краями и квадратным модулем камеры на задней панели.

Камера новинки будет представлена основным сенсором с разрешением 108 Мп, дополненным 2-Мп вспомогательным датчиком, а также фронтальной камерой на 8 Мп.

Источник фото: 91mobiles

Питанием устройство будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой быстрой 35-Вт проводной зарядки. Новинка будет поставляться с предустановленной MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Кроме того, смартфон получит два слота для сим-карт, 3.5-мм аудиоразъём, боковой сканер отпечатков пальцев, разъём для карт памяти microSD, порт USB Type-C, поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC, а также защиту от пыли и воды с рейтингом IP64.

Новинка будет представлена в белом и зелёном оттенках с текстурированными задними панелями, а также в чёрном цветовом оформлении. Размеры устройства составят 166.9x76.8x8.1 мм при весе 191 г.

Ожидается, что смартфон Honor X7c 4G дебютирует уже в ближайшие недели.