Новинка должна быть представлена на следующей неделе.

Компания Honor в своём официальном сообщении намекает на приближающийся дебют новой модели, которой, судя по всему, станет Honor X60 5G, подробности о характеристиках которой появились в сети Интернет, сообщает издание NotebookCheck.

Рассказывая об успехах в реализации модели X50 на платформе Weibo, которой было продано более 15 млн единиц, начиная с июля прошлого года, компания Honor попутно рассказала о скорой презентации смартфона следующего поколения, которым, судя по всему, станет X60 5G.

Источник фото: NotebookCheck/Honor

На рекламных изображениях предстоящая новинка представлена с корпусом толщиной всего 7.98 мм, что чуть меньше модели предшествующего поколения (8.0 мм). Также было заявлено, что новый смартфон будет представлен 16 октября.

Больше подробностей, проливающих свет на характеристики и дизайн новинки, предоставил информатор RODENT950, который отметил, что доступная серия Honor X60 получит поддержку спутниковой связи.

Источник фото: RODENT950/X

На представленном изображении видно, что новая модель серии Honor X60 получит корпус с премиальным дизайном и скруглёнными углами, а также восьмиугольный модуль камеры.

Новинке приписывается наличие 6.8-дюймовой панели с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, чипсета MediaTek Dimensity 7025, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также основной камеры на 108 Мп и аккумулятора ёмкостью 5800 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт. Размеры устройства составят 165.98x75.8 мм.