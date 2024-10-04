В старом интерфейсе утраченные функции ещё присутствуют.

Несколько дней назад Microsoft представила обновлённую версию ИИ-ассистента Copilot для Android, iOS и в сети Интернет, отметив, что она даёт более быстрые и точные ответы, а также имеет способность адаптироваться к конкретному пользователю, но, как оказалось, некоторые возможности помощника ИИ были урезаны, пишет издание Neowin.

Источник фото: SecurityWeek

Как заметил один из пользователей Reddit, обновлённая версия Copilot лишилась целого ряда функций, в том числе плагинов, обмена разговорами и ответами, режима блокнота, загрузки разговоров в формате PDF, Word или текстовом виде, копирования ответов, преобразования текста в речь, а также получила ограничение на создание изображений до одного экземпляра вместо четырёх. Отмечается, что в предыдущей версии данные возможности всё ещё присутствовали.

Дополнительные неудобства пользователям создаёт отсутствие поддержки альбомного режима, что вынуждает ограничиваться лишь портретным. Кроме того, разные модели или тона в обновлённом варианте Copilot тоже не доступны, а математические обозначения в ответах отображаются неправильно.

Целый ряд проблем, ограничений и отсутствующих функций обновлённого варианта Copilot разочаровывает некоторых пользователей и заставляет обращаться к старому интерфейсу ИИ-помощника, который всё ещё доступен в мобильной версии Microsoft Edge и приложении Bing.

Если Microsoft не поспешит исправить данные недочёты, то пользователи могут обратить внимание на конкурирующие продукты, в том числе Gemini и ChatGPT, которые активно развиваются.