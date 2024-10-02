Маршрутизатор обеспечивает скорость передачи данных до 3570 Мбит/c.

Компания Xiaomi представляет на мировом рынке свой новый доступный роутер с поддержкой современного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Маршрутизатор Xiaomi BE3600 обеспечивает максимальную скорость передачи данных по беспроводному каналу связи Wi-Fi 7 до 3570 Мбит/c, что достигается за счёт поддержки диапазонов 2.4 и 5 ГГц, обеспечивающих показатели до 2882 и 688 Мбит/c соответственно. К сожалению, диапазон 6 ГГц устройством не поддерживается.

Новинка оснащается четырёхъядерным чипсетом Qualcomm, достигающим частоты 1.1 ГГц и превосходящим чип в составе модели предшествующего поколения, Xiaomi Router AX3000T, поддерживающей Wi-Fi 6, в вычислительной мощности до 168 %.

Кроме того, устройство снабжается четырьмя независимыми усилителями сигнала, что обеспечивает устойчивую связь даже при наличии преград в виде стен. Также роутер имеет поддержку технологии 4K QAM, повышающей качество передачи данных, и стандарт шифрования WPA3 для повышения мер безопасности.

Для проводного подключения маршрутизатор имеет четыре порта, один из которых поддерживает скорость передачи данных до 2500 Мбит/c, а остальные обеспечивают скорость до 1000 Мбит/c. Помимо этого, новинка поддерживает mesh-сети с количеством маршрутизаторов до 10 штук.

В настоящее время информации о стоимости глобальной версии маршрутизатора Xiaomi BE3600 не предоставляется.