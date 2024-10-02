Кроме того, больше всего игроков отдали предпочтение видеокарте с 8 ГБ памяти.

Специалисты популярной игровой площадки Steam подготовили свежий отчёт за сентябрь, позволяющий ознакомиться с долей использования тех или иных комплектующих в геймерских системах.

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В разделе видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 прочно занимает первое место с результатом 5.86 %, набрав по сравнению с предыдущим месяцем 0.35 %. На второй и третьей позициях размещается GeForce RTX 4060 — десктопная версия установлена в 4.58 % систем и увеличивает свою долю на 1.17 %, а мобильному варианту отдали предпочтение 4.37 % геймеров, хотя их количество и уменьшилось по сравнению с августом на 0.18 %.

Наиболее распространёнными модификациями видеоадаптеров, используемыми в игровых системах, по данным Steam, являются модели с 8 ГБ видеопамяти — они установлены в 37.41 % геймерских ПК и ноутбуков. При этом наибольшее количество пользователей отдало предпочтение разрешению 1920x1080 точек — их доля составляет 55.73 %.

Кроме того, в сентябре больше всего геймеров использовало системы, оснащённые шестиядерными процессорами, 16 ГБ оперативной памяти и накопителями суммарным объёмом более 1 ТБ. Общая доля процессоров Intel в игровых сборках за сентябрь составила 66.60 %, а AMD — 33.40 %.