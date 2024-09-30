Новинки должны дебютировать в ноябре.

Уже через несколько недель бренд Redmi должен пополниться двумя новыми смартфонами серии K80, которые уже появлялись в нескольких утечках — сегодня в сети Интернет обнародованы новые данные, раскрывающие некоторые характеристики предстоящих новинок, сообщает издание Gizmochina.

Redmi K70. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфоны Redmi K80 и Redmi K80 Pro будут снабжаться тройной камерой на задней панели, в том числе основным модулем с разрешением 50 Мп и телеобъективом. Отмечается, что Pro-версия получит улучшенный 50-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом по сравнению с двухкратным у модели предшествующего поколения, K70 Pro.

Кроме того, если ранее утверждалось, что обе модели серии K80 обзаведутся чипсетами Snapdragon 8 Gen 3, то сегодняшняя утечка говорит о наличии у Redmi K80 Pro флагманского чипа следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, что обеспечит заметный прирост производительности по сравнению с предшественником. Также обе новинки должны получить пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP69.

Более ранние утечки приписывали устройствам наличие 6.67-дюймового дисплея с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц производства TCL. Помимо этого, Redmi K80 Pro должен обзавестись ёмким аккумулятором на 6500 мА·ч для обеспечения более продолжительного времени автономной работы.

Информации о стоимости устройств в настоящее время не предоставляется, но сообщение о том, что цена чипсета Snapdragon 8 Gen 4 заметно возрастёт, может указывать на то, что ценник Redmi K80 Pro будет выше стоимости своего предшественника, Redmi K70 Pro, который на старте продаж предлагался за $465.

Ожидается, что смартфоны серии Redmi K80 будут презентованы в ноябре текущего года в Китае. На рынках других регионов Redmi K80 и Redmi K80 Pro могут появиться с названиями Poco F7 и Poco F7 Pro.