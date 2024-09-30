Это приведёт к росту ценников топовых моделей смартфонов.

Слухи о заметном повышении цен на флагманские чипсеты следующего поколения продолжают циркулировать в сети Интернет и находить своё подтверждение в сообщениях известных информаторов — сегодня об увеличении ценников Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4, который, согласно недавней утечке, может выйти под названием Snapdragon 8 Elite, рассказал Digital Chat Station (DCS), пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что в связи с дорогостоящим производственным процессом N3E от TSMC, который ляжет в основу чипов следующего поколения, стоимость MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite) по сравнению с ценниками предшественников возрастёт на 20 %.

Эти данные вполне соответствуют сообщениям других информаторов — отраслевой аналитик Мин-Чу Куо предсказывает рост цен новых чипов на 25-30 %, а Ice Universe утверждает, что увеличение стоимости Snapdragon 8 Gen 4 составит чуть более 20 %.

Результатом повышения ценников на топовые чипсеты следующего поколения станет увеличение стоимости флагманских моделей смартфонов, поэтому потенциальным покупателям следует учитывать данную тенденцию.

Отмечается, что рост цен может быть оправдан, так как чипы MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 обещают заметное увеличение производительности как CPU, так и GPU.