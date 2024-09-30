Ранее компания сообщала о том, что функции Galaxy AI будут предоставляться бесплатно до конца следующего года.

Компания Samsung продолжает развивать свой пакет функций Galaxy AI с использованием технологий искусственного интеллекта, а в следующем году, судя по всему, собирается изменить свою стратегию по данному направлению, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В настоящее время все функции Galaxy AI предоставляются владельцам мобильных устройств Samsung на бесплатной основе, но в будущем за некоторые из них придётся заплатить — это следует из информации, обнаруженной в сносках к рекламным материалам, посвящённым недавно представленным планшетам серии Galaxy Tab S10 и смартфону Galaxy S24 FE.

В сносках к официальному пресс-релизу компании указывается, что за некоторые функции ИИ в конце 2025 года может взиматься дополнительная плата. Ранее представители Samsung уже сообщали, что функции Galaxy AI будет предоставляться пользователям на безоплатной основе до конца следующего года.

Если Samsung не пересмотрит свои планы, то уже в конце 2025 года владельцы мобильных устройств Galaxy, судя по всему, будут вынуждены оплачивать дополнительную подписку, чтобы пользоваться некоторыми возможностями Galaxy AI.

В настоящий момент компания не указывает, какие именно функции с использованием технологий искусственного интеллекта станут платными, а также не раскрывает деталей относительно сумм, которые обладатели устройств будут вынуждены платить.