Microsoft уже знает о проблемах и решает их.

Выход очередного обновления Windows 11 не только приносит ряд полезных улучшений и исправлений, но порой добавляет новые ошибки — релиз апдейта KB5043145 подтверждает данную тенденцию, причём список проблем, которые он принёс, весьма обширен.

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Как сообщает издание Windows Latest, апдейт KB5043145 не является обязательным, но некоторые пользователи столкнулись с тем, что он устанавливается в автоматическом режиме, после чего в работе ряда устройств наблюдаются определённые проблемы.

Прежде всего, в некоторых случаях обновление приводит с «синему экрану смерти» (BSOD), а иногда даже к «зелёному» (GSOD), после чего устройство переходит в режим восстановления, чтобы откатить апдейт. В некоторых случаях в процессе восстановления потребуется ввод пароля восстановления BitLocker.

Отмечается, что больше всего жалоб относительно возникновения данной проблемы исходит от владельцев некоторых моделей ноутбуков Asus. Неполадке подвержена как ОС Windows 11 версии 23H2, так и 22H2.

Ещё одним неприятным последствием установки KB5043145 являются последующие проблемы с USB-портами, которые попросту отказываются работать, что делает невозможным управление ноутбуком или ПК при помощи мышки или клавиатуры. Пользователям приходится отключать питание принудительно, а затем вручную удалять апдейт в режиме восстановления.

Некоторые пользователи после установки апдейта также столкнулись с неработающим Wi-Fi – опция попросту исчезает из меню настроек, а устройство теряет возможность подключаться по данному протоколу.

Кроме того, обновление приводит к невозможности запуска WSL2 (Windows Subsystem for Linux) на системах AMD, работающих под управлением Windows 11 23H2 x64.

Ряд пользователей также жалуется на возвращение контекстного меню Windows 11 к стилю, применяемому в Windows 10.

Ещё одна проблема может появиться прямо в процессе установки обновления, когда вместо успешного выполнения апдейта пользователи видят ошибки с кодами вида 0x800f0845 или 0x80246019.

Компания Microsoft уже знает о большинстве проблем, с которыми столкнулись пользователи после установки обновления, и в настоящее время старается их устранить.

Специалисты источника крайне не рекомендуют устанавливать обновление KB5043145, а тем пользователям, кто уже пострадал, советуют вручную удалить его в режиме восстановления.