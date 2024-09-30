Как и предполагалось, после установки новой версии ОС Bitlocker активируется автоматически.

Компания Microsoft готовится представить своё очередное крупное обновление ОС, Windows 11 версии 24H2, о чём свидетельствует новая находка журналистов издания Windows Latest.

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Сообщается, что Microsoft уже подготовила образы Windows 11 24H2, судя по всему, рассчитывая приступить к развёртыванию в ближайшие недели — ссылки на OEM-версии обновления уже доступны на официальном сайте компании. Отмечается, что названия ISO-файлов в настоящий момент носят непривычный формат, что указывает на предварительную версию, а также имеют расширенный идентификатор и метаданные в имени, подтверждающие их принадлежность к внутреннему или OEM-релизу.

Хотя файлы, обнаруженные журналистами источника, относятся к потребительским версиям, они предназначены для системных интеграторов и партнёров Microsoft, поэтому использовать их на обычных ПК не рекомендуется.

Ещё одним интересным открытием стало то, что Microsoft, судя по всему, не убрала обходной путь в качестве команды «OOBE\BypassNRO», что позволит пользователям устанавливать ОС без необходимости подключения к сети Интернет и применения учётной записи Microsoft.

Также отмечается, что новости об автоматической активации шифрования Bitlocker в процессе новой установки Windows 11 24H2 подтверждаются, поэтому тем пользователям, которые не собираются применять данную технологию в дальнейшем, рекомендуется отключить её в настройках после установки ОС.