Кроме того, изображение дало возможность изучить другие детали новинки.

Компания Huawei должна представить свой новый смартфон Mate 70 Pro только через несколько недель, но в сети Интернет уже сегодня появляется первая реальная фотография предстоящей новинки, демонстрирующая заднюю панель устройства, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Хотя смартфон Huawei Mate 70 Pro частично скрыт защитным чехлом, можно разглядеть скруглённые углы корпуса, изогнутый экран, кнопку питания и качельку регулировки громкости, расположенные на правой грани. На корпусе имеется три выреза, судя по всему, предназначенные для сим-карты, микрофона и, возможно, ИК-излучателя.

Наиболее же интересной деталью является модуль камеры на задней панели — как видно, он имеет пять отверстий для объективов, что указывает на наличие целых пяти камер, в то время как более ранние утечки сообщали об оснащении новинки лишь тремя — 60-Мп основной, 12-Мп сверхширокоугольной и 48-Мп телефото. О характеристиках остальных двух камер в настоящий момент неизвестно.

Ожидается, что Huawei Mate 70 Pro получит новый чипсет Kirin 9100, превосходящий Kirin 9000S, установленный в модели предшествующего поколения, Mate 60 Pro, в производительности и эффективности, и будет официально представлен в октябре или ноябре текущего года.