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Специалисты научили ИИ-бота точно разгадывать капчу от Google с пожарными гидрантами и мотоциклами
Он делает это даже немного лучше человека.

Технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, в ряде областей достигнув такого уровня, что порой достаточно сложно определить, выполнил ли задачу человек, или с ней справился ИИ — в связи с этим под ударом оказываются капчи, представляющие собой определённым образом составленные тесты, позволяющие определить, действительно ли за компьютером находится человек, или на сайт пытается прорваться робот.

Источник фото: Ars Technica/Pixabay (отред.)

Как сообщает издание Ars Technica, специалисту из Цюриха Андреасу Плеснеру и его коллегам удалось создать бота, который с высокой точностью разгадывает капчи. Объектом исследований команды учёных стал сервис reCAPTCHA v2 от Google, с которым пользователи сети Интернет встречаются довольно часто — именно он заставляет выбирать блоки со светофорами, пешеходными переходами и другими объектами, представленными на изображении, чтобы отделить людей от роботов.

Для создания бота, способного обходить reCAPTCHA v2, специалисты использовали модель распознавания объектов с открытым исходным кодом YOLO, которая способна распознавать объекты в режиме реального времени. После её обучения, в том числе с применением 14 000 изображений, исследователи смогли добиться высоких результатов — система смогла идентифицировать объекты в виде мотоциклов, представленных на предлагаемых reCAPTCHA v2 изображениях, в 69% случаев, а пожарные гидранты распознавала со стопроцентной точностью.

Для дополнительной маскировки специалисты использовали подменные IP-адреса, поддельную информацию браузера и cookie реальных сеансов, а также разработали специальную систему, имитирующую поведение человека.

Примечательно, что ИИ-бот, созданный исследователями, смог разгадывать капчу даже лучше, чем реальные люди — хотя преимущество не слишком значимо, этого хватает, чтобы обмануть защитный механизм.

Компания Google постепенно отказывается от reCAPTCHA v2, переходя на reCAPTCHA v3, которая анализирует поведение и выявляет роботов на основании усовершенствованных механизмов, не требующих каких-либо дополнительных действий со стороны человека, но reCAPTCHA v2 до сих пор используется большим количеством сайтов и в качестве запасной меры проверки в том случае, если система увидела в пользователе бота.

#google #recaptcha v2
Источник: arstechnica.com
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