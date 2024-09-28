Новинка имеет прозрачный корпус и встроенный дисплей.

Несколько дней назад ассортимент компании Xiaomi расширился новой моделью портативного аккумулятора с оригинальным дизайном, встроенным дисплеем и высокими характеристиками, а сейчас новинка стала доступна для покупки, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 25000 имеет прозрачный корпус, что вносит разнообразие в модельный ряд производителя. Кроме того, новинка снабжается встроенным экраном, благодаря которому можно следить за параметрами зарядки и получать другую служебную информацию.

Отмечается, что ёмкость устройства составляет 90.8 Вт·ч, что позволяет брать его с собой при авиаперелётах, не нарушая правила авиакомпаний, а также многократно заряжать большинство смартфонов — например, восполнить заряд Xiaomi 14 Pro и iPhone 15 можно 3.88 и 4.91 раза соответственно.

Новинка характеризуется высокой общей выходной мощностью, достигающей 212 Вт, что позволяет заряжать сразу три устройства одновременно в режиме 65+27+120 Вт, а её три порта имеют следующие пиковые значения — один из разъёмов USB Type-C способен обеспечить до 140 Вт, второй порт USB Type-C поддерживает до 45 Вт, а USB Type-A позволяет заряжать устройства мощностью до 120 Вт.

Портативный аккумулятор поддерживает широкий набор протоколов зарядки, в том числе PD 3.1, QC 3.0, PPS, DCP, Samsung AFC, Apple 2.4A и Huawei FCP, а также имеет несколько механизмов защиты, обеспечивающих безопасность в процессе эксплуатации.

В настоящее время пауэрбанк Xiaomi Power Bank 25000 доступен для покупки в Китае по предварительной цене 549 юаней (78 долларов). Информации о глобальном запуске в настоящее время не имеется.