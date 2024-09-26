Разработанный российскими специалистами лазер позволит модернизировать существующие литографы.

Санкционное давление на Россию со стороны Запада становится стимулом для разработки собственных технологий в ряде областей, в том числе в сфере производства чипов — как сообщает издание CNews, в обозримом будущем в РФ приступят к выпуску лазеров для отечественных литографов.

Источник фото: CNews/ГК «Лассард»

По словам заместителя министра Минпромторга РФ Василия Шпака, после 2026 года в России будет начато производство отечественных эксимерных лазеров, которые будут работать в составе российских литографов, необходимых для выпуска микрочипов, добавив, что тестовые испытания стартуют уже в следующем году.

Благодаря данным лазерам литографы, первоначально рассчитанные на выпуск чипов по 350-нм нормам, будут усовершенствованы и смогут выпускать продукцию по 130-нм технологическому процессу.

Как отмечает Василий Шпак, литографы, оснащённые новыми российскими лазерами, являются первыми отечественными фотолитографами, добавляя, что первые заказчики на данное оборудование уже имеются.

О конкретных производителях, заинтересованных в отечественных литографах, заместитель министра Минпромторга РФ не сообщил, но назвал одного из ключевых игроков российского рынка микроэлектроники — компанию «Микрон».

Разработкой лазера занимается ГК «Лассард», у которой к настоящему времени уже имеются опытные экземпляры, а поставщиком технологий выступает ЗНТЦ, который ответственен за работу над литографическим оборудованием.

Конечно, модернизацией с 350 до 130 нм в настоящее время никого не удивишь, но в будущем при помощи отечественного лазера, по словам Василия Шпака, российские специалисты смогут шагнуть дальше и освоить 90-нм производство, а позже — и 65-нм.

Продукция, произведённая по данным нормам, вряд ли впечатлит искушённых пользователей, учитывая, что совсем недавно Apple представила свою новую линейку чипсетов A18, изготовленных с использованием 3-нм техпроцесса, но вполне может применяться для решения ряда задач.

Также подчёркивается, что в настоящее время выпуском лазеров для литографов во всём мире занимается лишь две компании из Японии и США, а Россия может стать третьей.