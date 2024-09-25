Чип тестировался в составе Samsung Galaxy S25 Ultra.

По мере приближения даты своей официальной презентации высокопроизводительный чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 продолжает появляться в тестах — сегодня в бенчмарке Geekbench была протестирована его разогнанная версия, созданная специально для смартфонов серии Galaxy, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

В базе данных Geekbench чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy тестировался в составе европейской версии смартфона Galaxy S25 Ultra с модельным номером SM-S938B и 12 ГБ оперативной памяти.

Как и предполагалось, частота варианта, разработанного для смартфонов Galaxy, выше по сравнению со стандартной версией — если обычная модификация Snapdragon 8 Gen 4 имеет частоты 4.32 и 3.53 ГГц для производительных и эффективных ядер соответственно, то P-ядра Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, согласно записям в Geekbench, способны достигать частоты 4.47 ГГц.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Повышенные частотные характеристики помогли Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy набрать 9706 баллов в многоядерном тесте Geekbench, что заметно выше результатов предыдущих тестов, принадлежащих чипу в составе варианта Galaxy S25 Ultra для США, который по неизвестным причинам работал на пониженных частотах. В одноядерном же тесте показатели протестированного сегодня чипсета довольно скромны и составляют 3011 баллов.

Отмечается, что финальная версия Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, получив ряд оптимизаций, может преодолеть отметку в 10 000 баллов, о чём говорили некоторые информаторы.