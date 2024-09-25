Чип был замечен в программном обеспечении HyperOS.

Уже через несколько недель компания Qualcomm официально представит свой высокопроизводительный чипсет следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, но, как выяснили журналисты издания Gizmochina, производитель также работает и над более доступной версией нового чипа, Snapdragon 8s Gen 4.

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Сообщается, что в программном обеспечении HyperOS от Xiaomi была обнаружена запись о чипе с модельным номером SM8735 — учитывая, что модель предшествующего поколения, Snapdragon 8s Gen 3, имеет модельный номер SM8635, только что обнаруженный идентификатор, судя по всему, принадлежит её наследнику, Snapdragon 8s Gen 4.

Ожидается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 станет более доступной версией высокопроизводительного Snapdragon 8 Gen 4 и по быстродействию будет схож с чипом Snapdragon 8 Gen 3, но получит ряд улучшений.

Одной из первых моделей, которая получит чип нового поколения, может стать Redmi Turbo 4, ранее обнаруженная в базе данных IMEI.

Вполне возможно, что в рамках официальной презентации чипсета Snapdragon 8 Gen 4 компания Qualcomm обмолвится и о его более доступном варианте.