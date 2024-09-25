Он может получить чипсет Snapdragon 8 Gen 5 и бескнопочный дизайн.

Несколько дней назад в сети Интернет появился патент будущего смартфона Xiaomi с тройным складыванием, но, как утверждает издание 91mobiles, производитель работает ещё над одним устройством, снабжённым экраном с тройным складыванием.

Сообщается, что в базе данных IMEI ещё один смартфон с тройным складыванием, разрабатываемый компанией Xiaomi, появился с модельным номером 26013VP46C, изучив который журналисты источника пришли к выводу, что запуск новинки, представляющей собой китайский вариант, намечен на январь 2026 года.

Ожидается, что новая модель будет оснащаться высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который придёт на смену ещё не успевшему дебютировать официально Snapdragon 8 Gen 4, и получит бескнопочный дизайн.

Чуть ранее Xiaomi должна выпустить ещё один смартфон с тройным складыванием, который в настоящее время известен под кодовым именем zhuque — он должен стать первой моделью компании, оснащённой экраном, способным складываться втрое, и может выйти ограниченным тиражом в качестве концептуального устройства.

Источник фото: 91mobiles

Предстоящая новинка появилась в базе данных IMEI с модельными номерами 2503FVPB1C и 25031VP29C. Предполагается, что он будет запущен в Китае в марте 2025 года и может быть ограничен только этой страной.

Патент, опубликованный ранее, продемонстрировал, что смартфон Xiaomi с тройным складыванием конструктивно будет перекликаться с недавно вышедшим Huawei Mate XT и может быть развёрнут в различных положениях, предусматривающих доступность разных площадей экрана.

Судя по всему, в следующем году рынок мобильных устройств ждёт настоящий бум смартфонов с тройным складыванием, так как совсем недавно свои прототипы представили Oppo и Tecno, которые могут конкурировать с Huawei и Xiaomi в данной области.