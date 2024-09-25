Новинка получит чипсет MediaTek Dimensity 7300.

Если обладатели оригинального Motorola ThinkPhone уже отчаялись сменить свой смартфон на более новую модель под этим же брендом, то издание Android Headlines спешит успокоить — производитель разрабатывает Motorola ThinkPhone 2025, который получит целый ряд изменений и улучшений.

Источник фото: Android Headlines

Хотя диагональ pOLED-панели Motorola ThinkPhone 2025 будет несколько меньше по сравнению с предшественником, составляя 6.36 дюйма против 6.6 дюйма у Motorola ThinkPhone 2023 года выпуска, благодаря технологии LTPO дисплей новинки будет способен адаптивно изменять частоту обновления от малых значений до 120 Гц. При этом разрешение экрана составит 2670x1200 точек.

Кроме того, новинке приписывается наличие современного восьмиядерного чипсета MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителя объёмом 256 ГБ. Отмечается, что других конфигураций ОЗУ и хранилища не предусмотрено.

Согласно утечке, смартфон получит 10-Мп модуль с трёхкратным оптическим зумом вместо 2-Мп датчика глубины, используемого в модели предшествующего поколения, но сохранит 50-МП основную камеру и 13-Мп сверхширокоугольный объектив на задней панели.

Учитывая более скромную диагональ экрана по сравнению с дисплеем предшественника, габариты новинки также уменьшатся — размеры устройства составят 154.1x71.2x8.1 мм при весе 171 г. Поддерживать автономную работу смартфона будет батарея ёмкостью 4310 мА·ч, что меньше аккумулятора на 5000 мА·ч у предшественника. Мощность быстрой проводной зарядки останется на прежнем уровне и составит 68 Вт.

Несмотря на то, что в последнее время Motorola не балует своих клиентов наличием зарядного устройства в комплекте поставки, ThinkPhone 2025, как утверждается, будет поставляться совместно с зарядкой Motorola TurboPower.

Помимо этого, новинка должна получить прочное защитное стекло Gorilla Glass 7i, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий стандарту IP68, и заднюю крышку из углеродного волокна. Также имеется сертификат военного класса MIL-STD-810H.

Утверждается, что смартфон Motorola ThinkPhone 2025 уже на подходе, но подробностей о дате запуска новинки и её стоимости в настоящий момент не предоставляется.