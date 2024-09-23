Новинка может восполнять заряд двух устройств одновременно.

Компания Honor расширяет свою линейку портативных аккумуляторов JOWAY новой моделью, поддерживающей целый ряд стандартов зарядки и имеющей сравнительно невысокую стоимость, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Honor

Новая модель Honor JOWAY имеет ёмкость 10 000 мА·ч и максимальную выходную мощность 22.5 Вт, обеспечиваемую как портом USB Type-C, так и USB Type-A, что, как заявляет производитель, позволяет восполнить заряд смартфона Honor 200 от 0 до 100 % за 1.7 часа.

Кроме того, новинка поддерживает режим малой мощности для зарядки небольших устройств, таких как беспроводные наушники или смарт-часы, имеет ряд защитных механизмов, в том числе защиту от перегрева и перенапряжения, и оснащается долговечным и прочным корпусом.

Портативный аккумулятор поддерживает целый ряд современных стандартов зарядки, включая PD 3.0, QC 3.0, SCP и FCP, что расширяет список совместимых устройств. Внутреннюю батарею пауэрбанка можно заряжать при помощи порта USB Type-C — на восполнение заряда от 0 до 100 % требуется около 3.8 часа.

Производитель отмечает, что ёмкости портативного аккумулятора хватит, чтобы полностью зарядить несколько батарей смартфонов, подчёркивая, что пауэрбанк поддерживает одновременную зарядку двух устройств.

Стоимость новинки в китайской рознице составляет 89 юаней (около 12.6 доллара, 1170 рублей).