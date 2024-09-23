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Telegram будет передавать властям IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила
Мессенджер обновляет свои правила предоставления услуг и политику конфиденциальности.

Популярный в целом ряде стран мессенджер Telegram будет передавать данные пользователей, нарушивших правила пользования сервисом, сообщает новостное агентство «РИА Новости», ссылаясь на сообщение основателя мессенджера Павла Дурова.

Источник фото: Pixabay

Как заявил в своём сообщении Павел Дуров, мессенджер Telegram изменил правила предоставления услуг и политику конфиденциальности, оставляя за собой право раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех пользователей, которые нарушают правила сервиса. Конечно, для того, чтобы данные были предоставлены соответствующим органам, потребуется юридически обоснованный запрос с их стороны.

Данное нововведение регламентируется новым пунктом правил под номером 8.3 в разделе «Политика конфиденциальности Telegram», который предусматривает возможность передачи данных пользователя, являющегося фигурантом уголовного дела, в случае поступления официального запроса от судебной инстанции. Данному процессу будет предшествовать анализ, производимый специалистами сервиса и направленный на выявление нарушения правил платформы со стороны пользователя.

Случаи раскрытия пользовательских данных правоохранительным органам будут отражены в отчёте, который выходит раз в три месяца в официальном канале сервиса.

Вполне возможно, что это нововведение стало последствием недавнего задержания Павла Дурова в парижском аэропорту с последующей доставкой в отделение полиции и взятием под стражу, что, как отметили уполномоченные лица, было связано с нежеланием Telegram сотрудничать с французскими властями в вопросах предоставления данных нарушающих законодательство лиц.

#telegram
Источник: ria.ru
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