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Пользователи из США жалуются на автоматическое удаление «Касперского» и установку UltraAV взамен
Менее известный продукт заставляет пользователей относиться к нему с опаской.

После ряда ограничительных мер со стороны американского правительства российская компания «Лаборатория Касперского» была вынуждена покинуть рынок США, а совсем недавно некоторые обладатели продуктов разработчика столкнулись с неожиданной установкой менее известного продукта под названием UltraAV.

Источник фото: РИА Новости/Лаборатория Касперского

Конечно, новости о том, что «Лаборатория Касперского» передаёт свою клиентскую базу в США на баланс компании Pango Group, которая и является разработчиком UltraAV, появились несколько недель назад, но некоторые пользователи в силу тех или иных причин не были с ними ознакомлены, поэтому внезапное удаление продуктов «Лаборатории Касперского» и установка UltraAV взамен стала для них полной неожиданностью.

Как отмечает издание Neowin, целый ряд пользователей мало слышал о степени надёжности продукта от Pango Group, в то время как решения, разработанные «Лабораторией Касперского», высоко зарекомендовали себя, занимая высокие места в независимых тестах.

Помимо непосредственно UltraAV, пользователи также получают в нагрузку VPN-сервис UltraVPN, который, как отмечает разработчик, обеспечивает клиентам высочайший уровень конфиденциальности, так как принадлежит организации, зарегистрированной в Панаме, что убережёт от передачи данных спецслужбам.

Переход на продукты от Pango Group стартовал для пользователей популярных ОС с середины сентября. При этом стоимость подписки осталась на том же уровне, что и для прежних предложений от «Лаборатории Касперского».

#лаборатория касперского
Источник: neowin.net
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