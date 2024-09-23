Тестовый полёт должен состояться уже через два года.

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX, продолжает рассказывать о будущей испытательной миссии на Марс, запланированной на 2026 год, а также о дальнейших планах по колонизации «красной планеты» сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: SpaceX/YouTube

В своём недавнем сообщении Илон Маск подчеркнул, что основным источником финансирования программы SpaceX Starship для полёта на Марс, помимо финансовых вливаний со стороны НАСА, является проект Starlink, поэтому абоненты спутникового интернета вносят свой вклад в будущее человечества в космосе.

Поблагодарив своих клиентов за пользование услугами спутникового интернета от SpaceX, Маск также отметил, что на маршрутизаторах Starlink можно рассмотреть траекторию полёта от Земли к Марсу.

Запуск первых пяти кораблей Starhip к «красной планете» в рамках испытательной миссии запланирован на 2026 год, когда расположение планет будет наиболее подходящим для полёта. В случае удачного исхода испытательной миссии уже в 2028 году к Марсу могут отправиться первые космонавты.

В целом, планы Илона Маска относительно освоения Марса весьма грандиозны — глава SpaceX намерен запустить к «красной планете» тысячи кораблей Starship, чтобы колонизировать Марс в течение двадцати лет.

Маск призывает людей, желающих стать космическими путешественниками, принять участие в освоении Марса, подчёркивая, что данное событие является ключевым в истории человечества.

Американский предприниматель отмечает, что в настоящее время одной из преград может стать бюрократия, являющаяся сдерживающим фактором в реализации проекта.

Илон Маск отдельно выделил важность одного из основополагающих вопросов в исследовании космоса — успеет ли человечество колонизировать другие планеты до того момента, как глобальный кризис поставит крест на данных проектах.