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Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
Новая технология позволяет добиться заметного увеличения частоты кадров.

Несколько дней назад компания AMD сделала доступной предварительную версию своей технологии генерации кадров второго поколения AFMF 2, сочетаемую с технологией Variable Graphics Memory (VGM), которая способна автоматически выделять тот или иной объём памяти для нужд iGPU в зависимости от режима и задачи, для линейки процессоров Strix Point, а сегодня на канале ETA Prime платформы YouTube было опубликовано видео, в котором представлены результаты тестов Ryzen AI 9 HX 370 в нескольких играх с использованием новых возможностей, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: ROG ALLY Life

Для тестирования использовался ноутбук Asus ProArt P16 с процессором Ryzen AI 9 HX 370, оснащённым топовой интегрированной графикой Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5. Для встроенного графического процессора было выделено 4 ГБ памяти, но дополнительно была активирована технология VGM. Режим поиска (Search Mode) был установлен в положение «Стандартный», а Режим производительности (Performance Mode) на «Производительность».

В Forza Horizon 5 при разрешении 1200p и средних настройках технология AFMF 2 позволила увеличить средний показатель частоты кадров с 86 до 136 fps, то есть на 58 %, в Fallout 4 при разрешении 1600p и ультра-настройках — с 54 до 84 fps (56 %), а в Elden Ring в разрешении 1080p и средних визуальных настройках — с 45 до 85 fps (89 %).

Отмечается, что тест проводился при TDP, ограниченном показателем 45 Вт, в то время как поднятие лимита могло бы ещё больше увеличить производительность.

#amd radeon 890m #afmf 2
Источник: notebookcheck.net
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