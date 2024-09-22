Новинка имеет поддержку целого ряда стандартов зарядки.

Компания Xiaomi расширяет ассортимент своих портативных аккумуляторов новой моделью с высокой выходной мощностью и рядом полезных функций, сообщает издание Gizmochina.

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Новинка характеризуется ёмкостью 10 000 мА·ч и максимальной мощностью 165 Вт, благодаря чему, как отмечает производитель, имеется возможность одновременной зарядки совместимого смартфона Xiaomi мощностью 120 Вт и второго устройства с показателем 45 Вт.

Восполнить заряд непосредственно самого пауэрбанка можно при мощности, достигающей 90 Вт, что обеспечивает высокую скорость зарядки и избавляет от долгих простоев — всего за 15 минут аккумулятор заряжается на 55%.

Новинка имеет элегантный прямоугольный корпус с дисплеем, занимающим около трети одной из панелей и позволяющим узнавать необходимую информацию о параметрах пауэрбанка и процессе зарядки устройств. Также имеется встроенный кабель USB Type-C, что позволяет избавиться от необходимости носить с собой дополнительные аксессуары.

Портативный аккумулятор поддерживает целый ряд современных стандартов зарядки, в том числе Quick Charge 3.0 (QC 3.0), Power Delivery 3.0 (PD 3.0) и Programmable Power Supply (PPS), обеспечивая широкий спектр поддерживаемых устройств.

Стоимость новинки в китайской рознице составляет 199 юаней (30 долларов, 2600 рублей).