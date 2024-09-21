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Lenovo демонстрирует премиальный дизайн своего игрового планшета Legion Y700 (2024)
Новинка должна дебютировать 29 сентября.

Компания Lenovo готовится к предстоящему запуску своего нового игрового планшета Legion Y700 (2024) и публикует несколько изображений, проливающих свет на внешний вид новинки, сообщает издание Gizmochina.

На опубликованных изображениях планшет Lenovo Legion Y700 (2024) предстаёт в компактном корпусе с матово-чёрной отделкой, закруглёнными углами, выступающим модулем камеры прямоугольной формы, вмещающим два объектива, и логотипами «Legion» и «Lenovo», расположенными по центру и внизу задней панели соответственно.

Новинка должна получить 8.8-дюймовый дисплей и производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что станет заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, оснащённой Snapdragon 8+ Gen 1. Чуть ранее планшет был замечен в базе данных Geekbench с 12 ГБ оперативной памяти, где в одноядерном и многоядерном тестах набрал 2209 и 6509 баллов соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Остальные характеристики новинки в настоящий момент держатся в секрете, хотя можно предположить, что по ряду параметров Lenovo Legion Y700 (2024) будет мало отличаться от своего предшественника, Legion Y700 (2023), оснащённого аккумуляторной батареей ёмкостью 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, 13-Мп основной камерой на задней панели, дополненной 2-Мп макрообъективом, и 8-Мп селфи-камерой.

Ожидается, что официальная презентация планшета Lenovo Legion Y700 (2024) состоится 29 сентября текущего года.

#lenovo #legion y700 (2024)
Источник: gizmochina.com
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