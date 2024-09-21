Проектная мощность линии составляет 10 млн единиц продукции в год.

В России открыта новая производственная линия, позволяющая выпускать сравнительно дешёвые микросхемы, не уступающие своим более дорогим аналогам, говорится в публикации издания CNews, ссылающегося на сообщение Фонда развития промышленности (ФРП).

Источник фото: CNews/ФРП

Сообщается, что в Воронеже силами «Научно-исследовательского института электронной техники», входящего в структуру ГК «Элемент» и являющегося одним из самых крупных поставщиков электронных изделий в России, была запущена новая производственная линия по выпуску микросхем, максимальная проектная мощность которой достигает 10 миллионов единиц продукции в год, но до конца следующего года объём будет ограничен 3.5 миллионами штук.

Общие траты на ввод в строй производственной линии составили примерно 790 миллионов рублей, большую часть из которых, а именно 616 миллионов рублей, было выделено ГК «Элемент» в виде льготного займа, предусмотренного программой «Комплектующие изделия».

Электронные компоненты на новой линии собираются в металлополимерных корпусах, что позволяет снизить стоимость конечного изделия по сравнению с аналогами в металлокерамических и металлостеклянных корпусах. Как отметили в ФРП, уменьшение ценника достигается не только за счёт использования меньшего количества драгоценных металлов, но и благодаря оптимизированному производственному циклу.

В настоящее время на новой производственной линии планируется корпусировка микроконтроллера К1921ВГ015, который может применяться в разнообразном оборудовании, но в будущем имеется возможность организации сборки других микроконтроллеров, а также СВЧ-транзисторов, микропроцессоров и ряда других электронных продуктов.

Отмечается, что проектной мощности новой линии хватит, чтобы не только удовлетворить собственные потребности компаний, входящих в ГК «Элемент», но и обеспечивать микросхемами других производителей отечественной электроники.