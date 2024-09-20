Сотрудник GPD ответил на вопрос, интересующий ряд потенциальных покупателей.

В продаже появляется всё больше продуктов, оснащённых новейшими процессорами AMD Strix Point на базе Zen 5, но их не слишком приятная стоимость вызывает ряд вопросов у потенциальных покупателей, на один из которых ответил представитель компании GPD, пролив свет на сложившуюся ситуацию относительно цены, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: AMD

По словам представителя компании GPD, стоимость процессоров AMD Strix Point, в частности, Ryzen AI 9 HX 370, более чем в два раза превышает цену модели Ryzen 7 8840U, относящейся к линейке Hawk Point.

Судя по всему, именно этим объясняется и заметно возросшая цена новых моделей мобильных устройств от GPD — если ноутбук GPD Duo с процессором Ryzen 7 8840U стоит 1270 долларов, то версия с Ryzen AI 9 HX 370 предлагается уже за 1650 долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается и у других производителей — например, цена мини-ПК AOOSTAR GEM10 370 с процессором Ryzen AI 9 HX 370 при предварительном заказе составляет 5699 юаней (808 долларов) с возможным увеличением до 1000 долларов при запуске на мировом рынке, в то время как AOOSTAR GEM10 с аналогичной конфигурацией памяти и хранилища, но с процессором предыдущего поколения, стоит около $569 и даже ниже.

Отмечается, что данная тенденция не сулит ничего хорошего не только для ноутбуков и мини-ПК, но и портативных игровых консолей, хотя выход APU Ryzen Z2 может чуть исправить ситуацию, но это будет зависеть непосредственно от AMD.