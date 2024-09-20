Новая линейка будет насчитывать как минимум три модели.

Предстоящие процессоры AMD Strix Halo продолжают обрастать новыми подробностями по мере приближения даты их запуска — сегодня информатор Golden Pig Upgrade опубликовал данные, проливающие свет на модельный ряд новой линейки и раскрывающие ряд характеристик, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Утверждается, что флагманом AMD Strix Halo станет Ryzen AI Max+ 395, оснащённый 16 ядрами на базе архитектуры Zen 5 и 32 потоками, а также графическим процессором с 40 вычислительными блоками на основе RDNA 3.5.

Далее следует модель Ryzen AI Max 390, которая, как сообщает информатор, получит 12 ядер/24 потока и 40 вычислительных блоков. Замыкает тройку Ryzen AI Max 385, снабжённый 8 ядрами/16 потоками совместно с 32 вычислительными блоками.

Таим образом, AMD чуть изменяет брендинг своих новых моделей процессоров, добавляя приписку Max/Max+ и более внушительные числа.

Также сообщается, что на нужды iGPU процессоры AMD Strix Halo смогут выделять до 96 ГБ видеопамяти из максимального объёма оперативной памяти LPDDR5X-8000, составляющего 128 ГБ. Данная возможность может появиться только для продуктов корпоративного класса, обойдя стороной потребительские модели.

Предполагается, что процессоры Strix Halo будут использоваться не только в топовых моделях ноутбуков, но и могут применяться в рабочих станциях.