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Oppo Find X8 Pro Satellite Edition с чипом Dimensity 9400 показал высокие результаты в Geekbench
Но Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 выглядит увереннее.

По мере приближения даты официального запуска высокопроизводительного чипа следующего поколения MediaTek Dimensity 9400 в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих возможности SoC – сегодня чип показал высокие результаты в бенчмарке Geekbench, сообщает издание Gizmochina.

В базе данных Geekbench чипсет MediaTek Dimensity 9400, оснащённый одним ядром с тактовой частотой 3.63 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 3.3 ГГц, и четырьмя ядрами с частотой 2.4 ГГц, а также графическим процессором Mali-G925-Immortalis MC12, в составе предстоящего смартфона Oppo Find X8 Pro Satellite Edition с модельным номером PKC130 набрал 3010 баллов в одноядерном тесте и 8686 в многоядерном.

Источник фото: Gizmochina

Результаты, продемонстрированные Dimensity 9400 в одноядерном тесте, в настоящий момент являются лучшими для данного чипсета, но предстоящий чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, протестированный чуть ранее, показывает более высокую производительность как в одноядерном, так и в многоядерном тестах — его показатели составляют 3236 и 10 049 баллов соответственно.

Ожидается, что смартфон Oppo Find X8 Pro Satellite Edition, помимо чипсета MediaTek Dimensity 9400, получит изогнутый дисплей с разрешением 1.5K и не будет отличиться от модели Oppo Find X8 Pro, за исключением наличия поддержки спутниковой связи.

Согласно ряду утечек, новинка будет оснащаться круглым модулем камеры на задней панели, включающим в себя основной и сверхширокоугольный объективы, соседствующие с парой перископических телеобъективов. За автономную работу устройства должна отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5800 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 и 50 Вт соответственно.

Кроме того, смартфон может получить корпус, защищённый от пыли и воды по стандарту IP69, кнопку управления камерой и слайдер оповещений. Ожидается, что новинка будет поставляться с предустановленной ОС Android 15 с надстройкой в виде ColorOS 15.

#mediatek dimensity 9400 #oppo find x8 pro satellite edition
Источник: gizmochina.com
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