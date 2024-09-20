Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
Это следует из нового исследования учёных.

Изучение прошлого Земли порой приводит к весьма неожиданным открытиям, которые могут перевернуть представление человечества о тех или иных периодах жизни нашей планеты — новое исследование специалистов Школы Земли, атмосферы и окружающей среды Университета Монаш, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, заставляет переосмыслить определённый период истории Земли, сообщает издание TechSpot.

Источник фото: TechSpot

Изучив данные о положении двадцати одного кратера, которые появились в результате столкновения астероидов с поверхностью Земли в ордовикский период, являющийся вторым по счёту периодом палеозойской эры и продолжавшийся от 485.4 до 443.8 млн лет назад, учёные обнаружили, что все эти столкновения происходили в пределах тридцати градусов от экватора, хотя вероятность подобных событий с учётом текущих представлений о Земле в тот период весьма невелика.

Подробно исследовав возможные причины этого феномена, учёные пришли к неожиданному выводу о том, что в прошлом вокруг Земли могла существовать система колец, подобная той, которая имеется, например, у Сатурна.

По мнению исследователей, кольца вокруг нашей планеты были сформированы в связи с разрушением крупного астероида приливными силами — появившиеся в результате данного события обломки «опоясали» Землю по экватору. В течение последующих нескольких миллионов лет фрагменты астероида постепенно падали на поверхность нашей планеты, что, по словам учёных, и стало причиной возникновения изученных ими кратеров.

Отмечается, что данная гипотеза не только объясняет внезапный всплеск метеоритных ударов в тот период истории Земли, но и позволяет предположить о том, что кольца путём отбрасывания тени повлияли и на температуру поверхности нашей планеты, спровоцировав глобальное похолодание, произошедшее к концу ордовикского периода.

#земля #сатурн
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
В ближайшие недели у Земли появится ещё один временный спутник
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
95
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
6
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
9
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
+
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
1
Исследование: ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта превосходят реальных студентов
+
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
4
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
+
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
1
Криптобиржа Binance выпустила собственную "тапалку" Moonbix на фоне популярности Hamster Kombat
+
Илон Маск сообщил, что хочет обеспечить выживание человечества, построив колонии-поселения на Марсе
3
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
+
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
7

Популярные статьи

Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
110
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
17
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
16
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
23
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
108
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
+
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
15
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7

Сейчас обсуждают

Колючка
19:07
Господи, спасибо, что я не консолехолоп
5 маленьких фейлов PlayStation 5
Бoтo -- Чaт
19:07
Предоставит, ага, не в этой жизни.
Илон Маск обмолвился, что покинул бы Землю и улетел на Марс, будь у него такая возможность
Yilec
18:56
Американцы не могут без сегрегации. Это у них в крови.
Исследование: В США руководители с «правильной» фамилией получают более высокие зарплаты
Александр Шинкарев
18:46
Чувак минимально физически возможный размер затвора транзистора это 24х24нм и он был достигнут в 14нм техпроцессе и все современные нанометра это по большей части маркетинг, в реальности это ближе все...
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
Тимур Божок
18:39
Че щас модно Интел обсирать?
Появились изображения упаковки настольных ЦП Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 семейства Arrow Lake
Михаил Светлов
18:16
Такое качать, лампам не нужно. А, это в самый раз!
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
botph
18:13
Уже запускается. Моды помогли. Ах да. Эта же игра работает на пс4 у которой ВСЕГО 8 гигабайт памяти.
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
Degeneratus Maximus
18:12
Чел ты включил фср, ну типо да момент рабочий когда кадров мало, но если ты отключишь его, то увидишь то же самое что и было, только если у тебя не 8 гигов рама было на релизе, ибо одна только вида с ...
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
Любое Имя
18:11
Ну ту 160 возобновили прозводство,как никак в такое время военная техника в приоритете.
«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
Несбыточная Мечта Шешенбека
18:10
Конечно изменит, ФША и Еврорейх исчезнут.
В Пентагоне не считают, что дальнобойные удары вглубь России изменят ход украинского кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем