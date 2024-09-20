Это следует из нового исследования учёных.

Изучение прошлого Земли порой приводит к весьма неожиданным открытиям, которые могут перевернуть представление человечества о тех или иных периодах жизни нашей планеты — новое исследование специалистов Школы Земли, атмосферы и окружающей среды Университета Монаш, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, заставляет переосмыслить определённый период истории Земли, сообщает издание TechSpot.

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Изучив данные о положении двадцати одного кратера, которые появились в результате столкновения астероидов с поверхностью Земли в ордовикский период, являющийся вторым по счёту периодом палеозойской эры и продолжавшийся от 485.4 до 443.8 млн лет назад, учёные обнаружили, что все эти столкновения происходили в пределах тридцати градусов от экватора, хотя вероятность подобных событий с учётом текущих представлений о Земле в тот период весьма невелика.

Подробно исследовав возможные причины этого феномена, учёные пришли к неожиданному выводу о том, что в прошлом вокруг Земли могла существовать система колец, подобная той, которая имеется, например, у Сатурна.

По мнению исследователей, кольца вокруг нашей планеты были сформированы в связи с разрушением крупного астероида приливными силами — появившиеся в результате данного события обломки «опоясали» Землю по экватору. В течение последующих нескольких миллионов лет фрагменты астероида постепенно падали на поверхность нашей планеты, что, по словам учёных, и стало причиной возникновения изученных ими кратеров.

Отмечается, что данная гипотеза не только объясняет внезапный всплеск метеоритных ударов в тот период истории Земли, но и позволяет предположить о том, что кольца путём отбрасывания тени повлияли и на температуру поверхности нашей планеты, спровоцировав глобальное похолодание, произошедшее к концу ордовикского периода.