Запуск новинок состоится на следующей неделе.

Компания Xiaomi подогревает интерес к предстоящему запуску своей новой линейки смартфонов Redmi Note 14, публикуя рекламный постер, проливающий свет на внешний вид предстоящих новинок, сообщает издание Gizmochina.

Обе модели серии Redmi Note 14, представленные на изображении, имеют корпус с закруглёнными углами и изогнутыми краями, а также выступающие модули камер квадратной формы со скруглёнными углами, расположенные на задней панели — у одной из новинок объективы прикрыты стеклянной панелью, в то время как у другой видны чётко выделяющиеся кольца.

Производитель в своих рекламных материалах делает особый акцент на водонепроницаемости и прочности новинок, а также на сроке гарантийного обслуживания. Предварительные заказы на новые модели уже стартовали на официальном сайте компании, что позволит потенциальным клиентам забронировать желаемое устройство.

Источник фото: Gizmochina

Согласно предыдущим утечкам, серия Redmi Note 14 будет насчитывать как минимум три модели — стандартную Redmi Note 14, а также Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+.

Ожидается, что наиболее доступная модель новой линейки, Redmi Note 14, будет оснащаться чипсетом MediaTek Dimensity 6100+, тройной камерой на 50 Мп, расположенной на задней панели, и дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, с разрешением 1.5K, что заметно выше возможностей FHD-панели, которой снабжается модель предшествующего поколения.

Моделям Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ приписывается наличие изогнутого OLED-дисплея с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также 50-Мп тройной камеры на задней панели.

Предполагается, что Redmi Note 14 Pro получит чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, в то время как Redmi Note 14 Pro+ сможет рассчитывать на SoC MediaTek Dimensity 7350.

По мере приближения официальной даты запуска, намеченной на следующую неделю, стоит ожидать больше информации, проливающей свет на характеристики новинок.