Судя по всему, релиз свежей версии Windows 11 состоится в другой день.

Совсем недавно в сети Интернет появилась информация о предполагаемой дате релиза Windows 11 версии 24H2 для всех устройств, а не только под брендом Copilot+ PC, но, как оказалось, данные, указанные на официальном сайте компании, были неверно интерпретированы, информирует издание Neowin.

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Чуть ранее Microsoft опубликовала материал, в котором сообщила о внедрении усовершенствованных мер защиты данных для Copilot, попутно рассказав о датах выхода ежегодного обновления Windows 11, что, судя по всему, и было истолковано сообществом как намёк на релиз версии 24H2, но после публикации этих предположений, которые разошлись по сети Интернет, софтверный гигант поспешил изменить своё сообщение.

В его новой версии говорится о тех же датах развёртывания, указывающих на выпуск предварительной версии апдейта 24 сентября и релиз ежемесячного обновления безопасности 8 октября текущего года, но текст, говорящий о ежегодном выпуске обновлений для Windows 11 был заменён на сухие данные, сообщающие о переходе Copilot на Microsoft 365 в качестве точки входа, намеченном на ближайшее время.

Для тех пользователей, которые не совсем разобрались с ситуацией, редактор оставил примечание к исходному сообщению, особо подчеркнув, что указанные даты относятся к выходу ежемесячных сервисных обновлений для Windows 11 и не связаны с релизом версии 24H2.

Из этого следует, что в настоящее время Microsoft не готова назвать дату релиза Windows 11 24H2, а указанная ранее информация была неверно интерпретирована. Конечно, это вовсе не значит, что очередная крупная версия Windows 11 не будет выпущена в октябре, но дата её релиза может быть иной.