Баг возникает после обновления One UI до версии 6.1.1.

Несколько дней назад компания Samsung приступила к развёртыванию One UI 6.1.1 для смартфонов серии Galaxy S23, но вместе с рядом улучшений обновление принесло и досадный баг, заключающийся в получении размытых изображений при использовании в приложении камеры увеличения, варьирующегося в пределах от 16x до 19.9x, а сегодня издание SamMobile публикует новые подробности относительно данной проблемы и обходной путь для её решения.

Источник фото: Samsung

Отмечается, что проблеме с камерой после обновления оказалась подвержена только модель Galaxy S23 Ultra, в то время как смартфоны Galaxy S23 и Galaxy S23+ данный баг обошёл стороной, поэтому их владельцы могут не опасаться апдейта.

В связи с обнаруженной проблемой в настоящее время Samsung приостанавливает распространение One UI 6.1.1 для Galaxy S23 Ultra до момента устранения бага, негативно влияющего на возможности камеры.

Для тех владельцев Galaxy S23 Ultra, которые уже успели обновиться, издание подготовило временный способ, позволяющий избавиться от проблемы — для этого в настройках приложения «Камера» следует выбрать пункт «Интеллектуальная оптимизация» (Intelligent optimization), после чего установить значение на «Среднее» (Medium).

Источник фото: SamMobile

В том случае, если обладатели Galaxy S23 Ultra не желают мириться с потерей качества фотографий, рекомендуется использовать приложение для камеры Expert RAW, поставляемое Samsung, которое не подвержено данной проблеме.