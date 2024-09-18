Новинка выглядит заметно больше своей предшественницы.

В сети появляется всё больше данных, проливающих свет на спецификации и дизайн новой портативной игровой консоли Nintendo Switch 2 – свежая утечка демонстрирует внешний вид устройства и раскрывает ряд его характеристик, сообщает издание NotebookCheck.

На CAD-рендерах, опубликованных в сабреддите Gaming Leaks and Rumors и, как утверждается, «слитых» одним из сотрудников завода, изображается предполагаемая Nintendo Switch 2, имеющая более внушительные размеры по сравнению с моделью предшествующего поколения, но сохранившая аналогичный дизайн.

Из заметных отличий выделяется наличие двух разъёмов USB Type-C — по одному сверху и снизу устройства. Кроме того, контроллеры Joy-con, судя по всему, получили дополнительный бампер. Слот для игровых карт визуально не отличается от Nintendo Switch, что может означать поддержку обратной совместимости.

Также утверждается, что новинка обзаведётся чипом с модельным номером GMLX30-R-A1, который, предположительно, соответствует Nvidia Tegra T239, и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 производства Micron.

Источник фото: NotebookCheck/Reddit/Gaming Leaks and Rumors

Более ранние утечки сообщали, что новая модель будет оснащена экраном с частотой 120 Гц, аккумулятором, обеспечивающим увеличенное время автономной работы, и расширенными возможностями с применением искусственного интеллекта, а её стоимость составит $400.