Конструктивно новинка похожа на модель от Huawei.

Несколько дней назад компания Huawei представила первый в мире серийный смартфон с тройным складыванием Mate XT, но ряд других компаний, как стало известно ранее, также разрабатывают свои собственные модели с похожей конструкцией — сегодня в сети Интернет были опубликованы изображения смартфона Xiaomi, оснащённого экраном, складывающимся втрое, сообщает издание GSMArena.

Компания Xiaomi работала над моделью с тройным складыванием ещё в 2019 году, но конструкция прототипа была достаточно спорной, чуть позже производитель изменил конструкцию, но прототип так и не пошёл в серию.

Несколько недель назад в сети появились слухи о работе Xiaomi над новой моделью смартфона с тройным складыванием серии Mix, а сегодня был опубликован патент, выданный Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая ещё в декабре 2022 года и до сегодняшнего дня державшийся в секрете.

Как видно по представленным изображениям, новый дизайн смартфона Xiaomi с тройным складыванием выглядит более удобным — прототип конструктивно похож на Huawei Mate XT, имея только один экран, который можно полностью развернуть или сложить таким образом, чтобы была видна только его треть.

Источник фото: 91mobiles

В разложенном состоянии смартфон выглядит довольно тонким с выступающим модулем камеры с тремя датчиками, расположенными вертикально, который выделяется на фоне корпуса устройства.

Идея создания смартфона, обладающего экраном, складывающимся втрое, не нова — в прошлые годы свои концепты показывали Microsoft, Samsung и TCL, а в текущем году информацией о прототипах моделей с тройным складыванием поделились компании Oppo и Tecno. Вполне возможно, что в ближайшее время целый ряд производителей последует за Huawei, представив свои собственные модели, складывающиеся втрое.