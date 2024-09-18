Новинка была замечена в базе данных IMEI.

Компания Samsung работает над преемником Galaxy A55, выпущенным в марте текущего года, моделью Galaxy A56, о чём свидетельствует появление предстоящей новинки в базе данных IMEI, сообщает издание Gizmochina.

Samsung Galaxy A55. Источник фото: Gizmochina

Новая модель была замечена с названием Galaxy A56 5G и модельным номером SM-A566B/DS, что говорит о продолжающейся работе над новинкой.

Утверждается, что смартфон Galaxy A56 получит новейший производительный чипсет Exynos 1580, оснащённый ядрами Cortex-A720 и Cortex-A520, а также усовершенствованным графическим процессором Xclipse 540 и обновлённым NPU, способным конкурировать с Exynos 2100 в задачах с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее данный чип, оснащённый одним ядром с тактовой частотой 2.91 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 2.6 ГГц, и четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.95 ГГц, был протестирован в бенчмарке Geekbench, где в одноядерном и многоядерном тесте набрал 1046 и 3678 баллов соответственно.

Ожидается, что Samsung Galaxy A56 придёт на смену модели предшествующего поколения, Galaxy A55, снабжённой чипом Exynos 1480, 6.6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и яркостью 1000 нит (HBM), до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, 50-Мп основной камерой, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 5-Мп макрообъективом, а также 32-Мп селфи-камерой.