Предприятие будет максимально автоматизировано.

В связи с растущей потребностью в отечественных печатных платах и их дефицитом на российском рынке всё больше компаний открывают свои собственные производственные линии для выпуска данного вида продукции — одним из таких предприятий является и НПП «Итэлма», которое планирует наладить производство печатных плат в Москве, сообщает издание CNews.

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Как заявили в московском Департаменте инвестиционной и промышленной политики, завод по крупносерийному выпуску печатных плат, создаваемый НПП «Итэлма», разместится на территории технопарка «Руднево», расположенного в административных границах столицы Российской Федерации и входящего в «Технополис Москва».

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, данное предприятие будет занимать площадь более двадцати тысяч квадратных метров и использовать высокотехнологичное оборудование с максимально возможной роботизацией и локализацией.

Отмечается, что предприятие сможет выпускать печатные платы до шестого класса точности включительно, хотя российские специалисты уже освоили технологии по производству плат с классом точности вплоть до седьмого.

Как сообщает министр правительства столицы Анатолий Гарбузов, новый завод поможет частично удовлетворить спрос на продукцию данного вида, которая может быть использована как в телекоммуникационных устройствах, так и в комплектующих для серверов.

Кроме того, выпуск отечественных печатных плат позволит уменьшить зависимость от иностранных производителей и обеспечит российские компании отечественными комплектующими в рамках программы по импортозамещению.

В настоящее время информации о конкретных сроках запуска нового завода НПП «Итэлма» не предоставляется.