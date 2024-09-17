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Бета-тестирование One UI 7 может стартовать в ближайшее время
Samsung завершает подготовку к запуску обновления.

Затянувшееся на несколько недель ожидание запуска бета-программы очередного крупного обновления One UI 7.0 наконец-то может завершиться положительным исходом — как утверждает издание SamMobile, компания Samsung находится на завершающем этапе подготовки к выпуску One UI 7.0 beta.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что многие дочерние компании Samsung, расположенные в ряде стран, приступили к тестированию One UI 7.0 — обычно это происходит за несколько недель до непосредственного запуска и означает, что в ближайшее время бета-тестирование обновления рядом обладателей топовых смартфонов Galaxy наконец-то стартует.

Отмечается, что задержка выпуска One UI 7.0 могла быть связана с выходом обновления One UI 6.1.1, которое принесло целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI — нововведений было больше обычного, что, судя по всему, потребовало больше времени для внедрения.

Также чуть ранее сообщалось, что Samsung изменила подход к релизу бета-версий своих обновлений, стараясь представить продукт, максимально лишённый досадных ошибок и багов, чтобы пользователи смогли оценить функциональность обновления, а не боролись с разнообразными проблемами.

Согласно ряду утечек, список нововведений, которые принесёт One UI 7.0, будет весьма обширным — обновление будет включать изменённый дизайн иконок и анимации, обновлённую компоновку Панели быстрого доступа, усовершенствованный дизайн «Камеры» и пользовательского интерфейса ряда других приложений для упрощения управления одной рукой, а также ряд других улучшений и изменений.

Ожидается, что первыми One UI 7.0 beta получат владельцы топовых смартфонов серии Galaxy S24 в ограниченном числе стран, но в последующие дни и недели список государств и устройств, участвующих в бета-тестировании, будет постепенно расширяться.

#one ui 7
Источник: sammobile.com
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