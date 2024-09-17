Новинка должна дебютировать в конце текущего года.

Компания Samsung работает над своей новой моделью смартфона среднего класса Galaxy A16 5G, подробные данные о которой сегодня были обнародованы изданием The Tech Outlook, получившим маркетинговые материалы, посвящённые новинке, сообщает сайт Gizmochina.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G получит большой дисплей с каплевидным вырезом для селфи-камеры, называемый SA Infinity U, с диагональю 6.7 дюйма, разрешением Full HD+ (1080x2340 точек), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит.

Новинка будет представлена в двух модификациях с 5-нм чипсетом Exynos 1330 или 6-нм SoC MediaTek Dimensity 6300. Оба чипа будут иметь восьмиядерную конфигурацию и способность достигать максимальной тактовой частоты 2.4 ГГц.

Кроме того, устройство будет поставляться в версиях с 4/6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, а также получит разъём USB Type-C и защиту от пыли и брызг по стандарту IP54.

Внешне новинка весьма похожа на модель предшествующего поколения, Galaxy A15 5G, имея три вертикально расположенные камеры на задней панели, соседствующие со светодиодной вспышкой, U-образный вырез дисплея, а также кнопку питания совместно с качелькой регулировки громкости на «островке», называемом «Key Island».

Источник фото: Gizmochina

Единственным заметным отличием в дизайне является материал корпуса — если у предшественницы задняя панель была пластиковой, то у новинки она дополнена стеклом с глянцевым блеском.

Главной особенностью новой модели является заявленная продолжительность поддержки — утверждается, что новинка получит шесть крупных обновлений Android и сможет рассчитывать на выпуск апдейтов безопасности в течение шести лет, чем не могут похвастаться даже флагманские модели ряда производителей.

Новая модель будет на 0.5 мм тоньше своей предшественницы, имея толщину 7.9 мм, а её вес составит 192/200 г в зависимости от версии. Новинка будет выпускаться в золотом (Gold), светло-зелёном (Light Green) и сине-чёрном (Blue Black) цветовых оформлениях.

Предполагается, что официальный запуск смартфона Samsung Galaxy A16 5G состоится в декабре текущего года.