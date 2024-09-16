Разработки из фантастических произведений становятся реальностью.

Технологии искусственного интеллекта всё активнее проникают в жизнь человечества, помогая решать целый ряд различных задач и прогнозировать возможные события, поэтому создание ИИ-системы, которая способна предугадывать место и время возможных преступлений, было вполне предсказуемым.

Похожая система, способная предотвращать ещё не совершённые человеком преступления, описывалась в киноленте «Особое мнение», выпущенной в начале текущего века, но в фильме она опиралась на предсказаниях нескольких людей, в то время как разработка специалистов из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций, расположенного в Южной Корее, получившая название «Dejaview», основывается на технологиях искусственного интеллекта, сообщает издание TechSpot.

Данная система была обучена на большом объёме данных, включающих около 32 000 видеороликов, на которых происходили те или иные преступления, в результате чего получила способность распознавать определённые маркеры, указывающие на возможные правонарушения, которые могут произойти в будущем.

Для выявления признаков готовящихся преступлений Dejaview использует целый ряд параметров и анализирует записи с камер видеонаблюдения, применяя модели прогнозирования с учётом привязки к определённому месту и времени, а также усиленно наблюдая за персонами, которые в прошлом уже совершали правонарушения и, как считается, могут пойти тем же путём в будущем.

Источник фото: TechSpot

Система способна отслеживать поведение и передвижение людей и на основе этих данных предсказывать вероятность совершения преступления в тот или иной момент времени. В ходе тестирования данная разработка продемонстрировала точность прогнозирования преступлений на уровне 82.8 %.

В настоящий момент система Dejaview используется лишь в инфраструктуре общественной безопасности, но к концу следующего года планируется запуск её коммерческого применения.