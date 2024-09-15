Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
Новинка имеет внушительные характеристики.

В сети появляется всё больше подробностей о новом портативном аккумуляторе Anker Zolo Power Bank 25K — чуть ранее было обнародовано размытое изображение, демонстрирующие очертания новинки, а сегодня информатор joshuadwx опубликовал новый рендер, благодаря которому имеется возможность подробно изучить внешний вид устройства, а также рассказал о технических характеристиках новой модели, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/joshuadwx/Reddit

Портативный аккумулятор Anker Zolo Power Bank 25K, имеющий модельный номер A1695, снабжается двумя встроенными кабелями USB Type-C, один из которых служит ремешком для переноски, а другой, судя по всему, втягивается в корпус, и дисплеем, позволяющим контролировать состояние и заряд батареи.

Кроме того, новинка имеет по одному разъёму USB Type-A и USB Type-C. В теории пауэрбанк поддерживает одновременную зарядку четырёх устройств, но подтверждения данному предположению в настоящий момент не предоставляется.

Новинка получила элегантный дизайн с корпусом прямоугольной формы, выполненным в тёмно-сером цветовом оформлении, и занимающим чуть более половины площади одной из боковых граней дисплеем.

Наличие встроенных кабелей USB Type-C повышает удобство использования портативного аккумулятора и не требует от владельцев дополнительных усилий по поиску дополнительных аксессуаров для подзарядки мобильных устройств.

Внешний аккумулятор имеет солидную ёмкость в 25 000 мА·ч с не менее впечатляющей выходной мощностью, составляющей 165 Вт. Размеры новинки достигают 15.7x5.38x4.88 см, а вес составляет 555 г.

Ожидается, что производитель представит свой новый портативный аккумулятор Anker Zolo Power Bank 25K в ближайшие недели или даже дни.

#anker zolo power bank 25k
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
5
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
10
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
16
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
13
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
11
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
Эксперты назвали три веские причины подождать iPhone 17 Air, а не гнаться за iPhone 16
+
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
2
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Создатель Spider-Man: Beyond the Spider-Verse прокомментировал слухи о закрытии проекта
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Новые дороги для новых субъектов: "Автодор" вводит 700 км инфраструктуры
+
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
4
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
63
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
1
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
3
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
+

Сейчас обсуждают

Makaveli23rus
22:10
Укры также говорили и про мост и про существующую трассу.
В России стартует строительство новой дороги в Крым
Za_CBOих
22:04
бздун, тебе опять что-то скинули на пустую башку и ты тщетно пытаешься думать?
Forbes: Украина обзавелась «собственной» планирующей авиабомбой
Za_CBOих
22:03
змагарыш не плачь, поешь картохи и брысь обратно под шконку.
В России стартует строительство новой дороги в Крым
Апшеронский скакел
22:02
А когда уже?
Forbes: Украина обзавелась «собственной» планирующей авиабомбой
Апшеронский скакел
22:02
У одних хохлов "своя" правда, которую ещё и доказывать нужно
МВФ поддержали решение Турции присоединиться к BRICS
Апшеронский скакел
21:59
Конечно фашики не хохлы, которые через одного визжали, что москалей на ножи...
В России стартует строительство новой дороги в Крым
BinaryBeacons
21:58
Нет, не раньше. Большинство всех нововведений в андроид приходит именно из самсунга.
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
Михаил Корольчук
21:42
Фашисты из рэфии все влажные мечты свои пытаются реализовать))
В России стартует строительство новой дороги в Крым
inchaos75
21:38
"Даже если производитель обеспечил дополнительную защиту, то при помощи сброса настроек воришка сотрёт все данные с вашего гаджета за считанные минуты." - ну так данные защищены, он их не увидит. По у...
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
Тимур Закиров
21:37
"Оптимизированные ночная зарядка" уже как 7 лет на чистом андроиде , Google добавляет не эту функцию, а то что ограничение навсегда можно при 80% заряда
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем