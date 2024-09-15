Новинка имеет внушительные характеристики.

В сети появляется всё больше подробностей о новом портативном аккумуляторе Anker Zolo Power Bank 25K — чуть ранее было обнародовано размытое изображение, демонстрирующие очертания новинки, а сегодня информатор joshuadwx опубликовал новый рендер, благодаря которому имеется возможность подробно изучить внешний вид устройства, а также рассказал о технических характеристиках новой модели, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/joshuadwx/Reddit

Портативный аккумулятор Anker Zolo Power Bank 25K, имеющий модельный номер A1695, снабжается двумя встроенными кабелями USB Type-C, один из которых служит ремешком для переноски, а другой, судя по всему, втягивается в корпус, и дисплеем, позволяющим контролировать состояние и заряд батареи.

Кроме того, новинка имеет по одному разъёму USB Type-A и USB Type-C. В теории пауэрбанк поддерживает одновременную зарядку четырёх устройств, но подтверждения данному предположению в настоящий момент не предоставляется.

Новинка получила элегантный дизайн с корпусом прямоугольной формы, выполненным в тёмно-сером цветовом оформлении, и занимающим чуть более половины площади одной из боковых граней дисплеем.

Наличие встроенных кабелей USB Type-C повышает удобство использования портативного аккумулятора и не требует от владельцев дополнительных усилий по поиску дополнительных аксессуаров для подзарядки мобильных устройств.

Внешний аккумулятор имеет солидную ёмкость в 25 000 мА·ч с не менее впечатляющей выходной мощностью, составляющей 165 Вт. Размеры новинки достигают 15.7x5.38x4.88 см, а вес составляет 555 г.

Ожидается, что производитель представит свой новый портативный аккумулятор Anker Zolo Power Bank 25K в ближайшие недели или даже дни.