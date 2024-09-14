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Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
Новинка получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Компания Lenovo готовит смену для своего планшета Legion Y700, дебютировавшего в 2023 году, намекнув на скорое появление новой модели, получившей название Legion Y700 (2024), сообщает сайт NotebookCheck.

Lenovo Legion Y700 (2023). Источник фото: Gizchina

Китайский производитель разместил под своим официальным аккаунтом на платформе Weibo рекламный постер, сообщающий о приближающемся анонсе нового игрового планшета Lenovo Legion Y700 (2024).

Помимо информации о том, что презентация новинки состоится в ближайшем будущем, какими-либо подробностями относительно характеристик новой модели компания не поделилась, но благодаря предыдущим утечкам уже известно, что планшет получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что является улучшением по сравнению с Legion Y700 (2023), оснащённым чипом Snapdragon 8+ Gen 1.

Кроме того, в бенчмарке Geekbench новинка была представлена с 12 ГБ оперативной памяти, набрав 2209 и 6509 баллов в одноядерном и многоядерном тесте.

Ожидается, что сначала игровой планшет Lenovo Legion Y700 (2024) будет презентован в Китае, после чего спустя некоторое время появится в продаже и на мировом рынке.

#legion y700 (2024)
Источник: notebookcheck.net
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